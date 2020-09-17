Прожиточный минимум, используемый в бюджетировании, не является честным - Третьякова

В настоящее время нельзя констатировать, что в Украине прожиточный минимум, используемый в бюджетировании, является честным прожиточным минимумом, который рассчитывается на основании закона “О прожиточном минимуме”.
Об этом во время заседания КСУ заявила председатель комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова.
Читайте также: Какой прожиточный минимум правительство планирует установить на 2021 год
“Система, которая задекларирована в Конституции, которая должна надлежащим образом гарантировать достойный уровень жизни, на сегодняшний день экономически не может обеспечивать уровень достойной жизни, декларируемый нашими законами. Разница между условиями на достойную жизнь и правом на достойную жизнь – все же есть определенная разница”, – указала Третьякова.
Она отметила, что может быть так, что человек живет в достойных условиях жизни, но право на достойную жизнь ему не обеспечили.
“Сегодня мы можем констатировать, что прожиточный минимум, используемый в бюджетировании, не равен тому честному прожиточному минимуму, который рассчитывается на основании закона “О прожиточном минимуме”. Сегодня правительство не способно обеспечить выполнение всех законов на уровне честного, справедливого прожиточного минимума, возвращаются к тому, что формируют условные квазивеличины, за счет которых закладывается и политика социальная, которая есть в государственном бюджете”, – отметила она.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине8 ч. назад - 2854 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа13 ч. назад - 2736 11
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)13 ч. назад - 1565 8
Мировые банки годами позволяли клиентам отмывать деньги. Среди них есть украинцы - СМИВчера, 16:15 - 1504 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость14 ч. назад - 1767 4
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в Украине8 ч. назад - 2854 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа13 ч. назад - 2736 11
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 год8 ч. назад - 2267
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимость14 ч. назад - 1767 4
В ПФУ назвали условия для получения льготной пенсии13 ч. назад - 1641
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1253
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 720 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3125 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 885
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 618