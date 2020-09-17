Прожиточный минимум, используемый в бюджетировании, не является честным - Третьякова

В настоящее время нельзя констатировать, что в Украине прожиточный минимум, используемый в бюджетировании, является честным прожиточным минимумом, который рассчитывается на основании закона “О прожиточном минимуме”.

Об этом во время заседания КСУ заявила председатель комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты ветеранов Галина Третьякова.

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“Система, которая задекларирована в Конституции, которая должна надлежащим образом гарантировать достойный уровень жизни, на сегодняшний день экономически не может обеспечивать уровень достойной жизни, декларируемый нашими законами. Разница между условиями на достойную жизнь и правом на достойную жизнь – все же есть определенная разница”, – указала Третьякова.

Она отметила, что может быть так, что человек живет в достойных условиях жизни, но право на достойную жизнь ему не обеспечили.

“Сегодня мы можем констатировать, что прожиточный минимум, используемый в бюджетировании, не равен тому честному прожиточному минимуму, который рассчитывается на основании закона “О прожиточном минимуме”. Сегодня правительство не способно обеспечить выполнение всех законов на уровне честного, справедливого прожиточного минимума, возвращаются к тому, что формируют условные квазивеличины, за счет которых закладывается и политика социальная, которая есть в государственном бюджете”, – отметила она.