Диджитализация: какие инфраструктурные сервисы уже работают онлайн

В конце 2019 года Министерство инфраструктуры разработало диджитал-стратегию.

Об инфраструктурных сервисах, которые уже функционируют и заработают в ближайшее время, онлайн в комментарии УНН рассказал руководитель ГП “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности” Владимир Набоков.

Среди главных достижений – электронный транспортный портал: разрешения на международные перевозки выдают теперь не только онлайн, но и под камеру, чтобы исключить коррупционный фактор.

“Данный портал работает в режиме реального времени с начала 2020 года. Им воспользовалось уже более 10 тыс. перевозчиков, получающих разрешения на международные перевозки. По состоянию на сегодня выдано уже около полумиллиона таких разрешений”, – рассказал он.

Также в пилотном режиме уже работает кабинет моряка, продолжил Набоков.

“Через этот кабинет моряки имеют возможность получить запись на сдачу государственного квалификационного экзамена, и получить книжку моряка, даже с возможностью доставки на дом”, – уточнил специалист, добавляя, что за последние 5 месяцев сервисом воспользовались около 12 тыс. моряков.

“Мы продолжаем совершенствовать этот сервис, и в наших планах его развитие как по морской, так и по речной сфере. Хотим еще вывести на этот портал авиационный сервис. То есть это будет портал, на котором будут работать разные виды транспорта”, – информирует он.

Отдельно внедряется система интеграций различных электронных отраслевых реестров, говорит Набоков.

“Для этого мы внедряем так называемую транспортную аналитическую систему. Там в режиме реального времени предоставляется информация о нарушениях габаритно-весового контроля, относительно стоянок для крупногабаритного транспорта. Информацию для портала мы собираем из “Укртрансбезопасности” и других партнеров. Также на этом портале есть информация о системе безопасности дорожного движения. Там можно увидеть информацию, какие светофорные развязки строятся, взглянуть на строительство систем взвешивания в движении (WIM. – Ред.). Там есть информация относительно установленных камер автофиксации скорости. Это совместимый проект Министерства инфраструктуры и МВД”, – рассказал Набоков.

Также внедряется проект SmartTicket – единый электронный билет для всех видов транспорта.

“Это и железная дорога, и авиационный, и автомобильный транспорт. Мы имеем уже работающую систему с УЗ для дальнемагистральных рейсов внутренних перевозок. В наших планах, где-то в октябре-ноябре месяце, подключить других перевозчиков, такси и малый электротранспорт – самокаты”, – рассказал специалист.

Кроме того, сейчас министерство работает над внедрением проекта электронной транспортной накладной. Запланировано также сделать реестр профессиональных водителей, проект по учету беспилотных летательных аппаратов.

“В целом мы работаем над 35 проектами. Наша основная цель – составить единую концепцию, чтобы не дублировались функции, максимально экономя при этом бюджет. Стоит отметить, что не всегда используются средства государственного бюджета – мы берем деньги у доноров, у крупных корпораций. Например, та же компания “Виза” помогает нам финансово в проекте транспортный процессинг для городов Украины”, – рассказал Набоков.