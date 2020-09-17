НБУ планирует вводить временные администрации в небанковские финучреждения

Национальный банк подготовил проект постановления об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначении временной администрации. Документ выставлен на общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Главная цель документа – определить порядок и условия применения данной меры воздействия к небанковским учреждениям. У Национального банка есть полномочия на применение такой меры воздействия в соответствии с Законом о «сплите», однако пока нет соответствующего регуляторного акта для полноценного применения этой меры воздействия.

Этим проектом Положения Национальный банк намерен установить полномочия временной администрации.

Основные задачи временной администрации:

сохранность активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных финучреждения;

введение мер по устранению нарушений законодательства;

предотвращение возникновения кризисных явлений, которые могут привести к невыполнению обязательств.

Определить перечень функций временной администрации:

временного администратора в небанковское учреждение назначает Национальный банк, следовательно, он подотчетен и подконтролен регулятору.

Временный администратор выполняет организационно-распорядительные и другие

функции, связанные с выполнением обязанностей отстраненного руководства, в частности подписывает:

приказы по кадровым вопросам;

претензии к должникам от имени финучреждения;

другие необходимые для выполнения функций временной администрации документы.

Урегулировать вопрос составления плана работы временной администрации: временный администратор составляет план работы после детальной оценки финансового состояния финучреждения.

План должен содержать: целевые показатели, которых планируется достичь за период деятельности временной администрации; вывод о признаках неплатежеспособности и необходимости инициирования процедуры банкротства; другие показатели в зависимости от результатов оценки финансового состояния.

В течение работы временной администрации финучреждение продолжает подавать отчетность в Национальный банк.