НБУ планирует вводить временные администрации в небанковские финучреждения

Национальный банк подготовил проект постановления об отстранении руководства от управления финансовым учреждением и назначении временной администрации. Документ выставлен на общественное обсуждение.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Главная цель документа – определить порядок и условия применения данной меры воздействия к небанковским учреждениям. У Национального банка есть полномочия на применение такой меры воздействия в соответствии с Законом о «сплите», однако пока нет соответствующего регуляторного акта для полноценного применения этой меры воздействия.
Этим проектом Положения Национальный банк намерен установить полномочия временной администрации.
Основные задачи временной администрации:
Определить перечень функций временной администрации:
временного администратора в небанковское учреждение назначает Национальный банк, следовательно, он подотчетен и подконтролен регулятору.
Временный администратор выполняет организационно-распорядительные и другие
функции, связанные с выполнением обязанностей отстраненного руководства, в частности подписывает:
приказы по кадровым вопросам;
претензии к должникам от имени финучреждения;
другие необходимые для выполнения функций временной администрации документы.
Урегулировать вопрос составления плана работы временной администрации: временный администратор составляет план работы после детальной оценки финансового состояния финучреждения.
План должен содержать: целевые показатели, которых планируется достичь за период деятельности временной администрации; вывод о признаках неплатежеспособности и необходимости инициирования процедуры банкротства; другие показатели в зависимости от результатов оценки финансового состояния.
В течение работы временной администрации финучреждение продолжает подавать отчетность в Национальный банк.
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