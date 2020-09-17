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Раде рекомендуют обязать будущих судей проходить спецпроверку

Раде рекомендуют обязать будущих судей проходить спецпроверку

Профильный комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять законопроект об обязанности будущих судей проходить спецпроверку. Документ рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рассмотрел соответствующий законопроект №3448 “О внесении изменений в ЗУ “О судоустройстве и статусе судей” в связи с принятием закона “О предотвращении коррупции”.

Согласно закону, декларации кандидатов на должность судьи и члена Высшей квалификационной комиссии судей подлежат проверке в соответствии с ЗУ “О предупреждении коррупции”. Кандидаты также должны уведомлять о работе в этих органах своих родственников.

“Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” в связи с принятием закона “О предупреждении коррупции” № 3448”, – говорится в сообщении.

Отметим, ранее решение по закону принял комитет по вопросам антикоррупционной политики: проект признали соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства и не содержащим коррупционных рисков.

Закон обязывает претендентов на должность судьи проходить специальную проверку, а без спецпроверки на коррупцию кандидат не сможет стать присяжным.

По материалам РБК-Украина
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