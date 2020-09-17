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В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпании

В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпании

Убытки лоукостера SkyUp с начала года до конца августа составили $30 млн, компании грозит банкротство.

Об этом в интервью УП рассказал соучредитель и совладелец авиакомпании Александр Альба.

“В прошлом году мы заплатили 200 млн грн налогов и сборов. В этом году должны были заплатить 400 млн грн. Но вместо этого нам грозит банкротство, а государству — минус 100 млн грн из-за того, что все наши 1300 высокооплачиваемых специалистов станут на биржу труда», — заявил он.

По словам Альбы, SkyUp крайне трудно конкурировать с иностранными авиакомпаниями, которые получают помощь от своих правительств.

“Мы конкурируем с Wizz Air, который получил 440 млн фунтов финансовой помощи. Это почти $800 млн. И сегодня они летают с загрузкой 20−30−40 пассажиров. Lufthansa получила 9 млрд евро. Air France и KLM – 12 млрд. Некоторые страны предоставляют субсидии на внутренние перелеты. А у нас до сих пор внутренние перелеты облагаются НДС, из-за чего перелет в Варшаву стоит дешевле, чем внутри страны», – рассказал бизнесмен.

«Во всем мире авиакомпании получили два пакета помощи: первый — это безвозвратная финансовая помощь. Она идет на зарплаты, на лизинг, на аренды офисов для того, чтобы компания не умерла. И после этого им еще и выделили под государственные гарантии огромные кредиты. Мы не получили ни первого, ни второго. Мы не получили ни копейки. У меня только аренда одного самолета стоит $300 тыс., и у нас таких самолетов одиннадцать», — добавил Альба.

Он рассказал, что SkyUp обращался к правительству с просьбой о кредитах: «Надеемся, что нас услышат. Я просто хочу сказать, что сейчас нет никого, кому было бы тяжелее, чем нам. Ни один бизнес сегодня не конкурирует внутри страны с бизнесами, которые получили миллиарды поддержки».

“Украинские авиакомпании могут просто не выдержать этого локдауна, и они уйдут. Не исключаю, что взамен могут появиться новые авиакомпании, которые не несли потерь во время пандемии”, — подытожил Альба.

По материалам Украинская правда
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