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За сентябрь цена на электроэнергию для бизнеса выросла на 17%

За сентябрь цена на электроэнергию для бизнеса выросла на 17%

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке “на сутки вперед” за 20 дней сентября 2020 года составляет 1 504,44 грн / МВт.ч (без НДС), что на 17,54% выше, чем за 20 дней августа, и на 13,52% выше, чем за август в целом.

Об этом говорится в результатах мониторинга рынка, который проводит ГП “Оператор рынка”.

ОЭС Украины: средневзвешенная цена акцептованной на РДН электроэнергии за 20 дней сентября увеличилась по сравнению с 20 днями августа на 20,99% и составляет 1 506,87 грн/МВт.ч (без НДС).

Бурштынский энергоостров: средневзвешенная цена электроэнергии за 20 дней сентября составляет 1 478,46 грн/МВт.ч. (Без НДС), что на 11,41% меньше, чем в аналогичном периоде августа.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии за 20 дней сентября составляет 1 467,81 грн/МВт.ч. (Без НДС). Это на 26,55% выше цены аналогичного периода августа и будет на 21,64% выше, чем за август в целом.

ОЭС Украины: средневзвешенная цена акцептованной на ВСР электрической энергии по сравнению с 20 днями августа на 26,69% выше и составляет 1 466,83 грн/МВт.ч. (Без НДС).

Торговая зона “Остров Бурштынской ТЭС”: средневзвешенная цена электроэнергии за 20 дней сентября, по сравнению с аналогичным периодом августа, увеличилось на 16,36% и составляет 1 551,27 грн/МВт.ч. (Без НДС).

Объемы купли-продажи электроэнергии на рынке “на сутки вперед” в течение 20 дней сентября были на 5,73% меньше, чем в аналогичном периоде августа, и составляли 1524 695,2 МВт.ч.

На внутресуточном рынке общий объем купли-продажи электроэнергии за 20 дней сентября 2020 уменьшился на 34,49% и составил 333 444,6 МВт.ч.

По материалам Економічна Правда
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