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МИД: Украина не получала от ЕС сигнала по пересмотру безвиза

МИД: Украина не получала от ЕС сигнала по пересмотру безвиза

Украина сегодня не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информации о пересмотре безвизовой политики. Об этом в эксклюзивном интервью “Голосу Америки” сообщила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

“Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном треке. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек”, – заявила она.

Именно поэтому, убеждена Джапарова, сегодня нет оснований для возможного пересмотра безвиза.

“Последние шесть лет ЕС немало инвестировал как в экономику, так и в систему верховенства права в Украине. Киев, в свою очередь, всегда прислушивается к мнению международных партнеров. Украина не получала от представителей Европейского Союза на официальном уровне информацию о пересмотре безвизовой политики по отношению к Украине. Определенные заявления, которые могут звучать – это заявления политических фигур”, – приводит цитату дипломата министерство.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе поддержала проект постановления №4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого – добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

По материалам УНН
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