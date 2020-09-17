Андрей Гойлов: Курс, ВВП, инфляция. Что подготовили для украинцев в проекте госбюджета 2021

Министерство финансов Украины 14 сентября представило и утвердило проект Государственного бюджета на 2021 год. Рассмотрим детальнее, как мы будем жить уже в следующем году.

После сделаем краткое резюме перспектив экономики и реалистичность прогнозов, исходя из уже имеющихся данных по экономике.

Конечно, после обсуждения в парламенте будет внесен ряд поправок – как правило, они касаются вопросов перераспределения расходов. Начнем с того, что многих волнует в последнее время – это курс доллара США к украинской гривне.

Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,10 грн. Судя по проводимой НБУ политике (особенно по характеру его действий этим летом, когда он удерживал доллар США от падения), данный курс вполне реален.

Кроме того, если программы сотрудничества с международными финансовыми организациями «провалятся» и покрывать дефицит бюджета (о нем поговорим ниже) придется за счет эмиссии гривны, курс в 29 гривен за доллар можно считать оптимистичным.

Также на курс будет влиять выход нерезидентов из наших ОВГЗ, где на данный момент их позиция составляет порядка 86,5 млрд грн. Стабилизирующим фактором является ситуация с международными резервами НБУ, которые достигли на конец августа текущего года 29 млрд долларов.

ВВП ожидается в объеме 4,5 трлн грн с темпами роста к прошлому году в 4,6%. В целом показатель достижимый, принимая во внимание успехи в развитии аграрного сектора и благоприятную ценовую конъюнктуру на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.

Однако неопределенность с эпидемиологической ситуацией и риски более медленного восстановления экономики не дают полной уверенности в достижении поставленной цели.

Я полагаю, успехом можно будет считать рост выше 3%. Доходы бюджета ожидаются в объеме 1071 млрд грн, что во многом зависит от того, как быстро вернутся прежние объемы переводов от трудовых мигрантов и оживится розничная торговля. Таможенные поступления рассчитываются исходя из курса доллара в 29,10 грн, поэтому в случае укрепления национальной валюты возникнет “недобор” по таможне.

Расходная часть составляет 1350 млрд грн, но о ней поподробнее поговорим в связке с финансированием бюджетного дефицита.

Среднемесячная зарплата ожидается на уровне в 13,6 тыс. грн при потребительской инфляции в 7,3%. По первому показателю я полагаю, что он будет достигнут уже в первой половине 2021 года, стоит только взглянуть на динамику среднемесячной зарплаты с начала текущего года:

С апреля, после острой фазы карантинных ограничений, показатель вполне уверенно растет и превысил мартовские значения.

По части потребительской инфляции в бюджете указана «золотая середина», но в Украине сейчас сложно «разогнать» инфляцию из-за неуверенности потребителей.

С другой стороны, объемы наличного обращения с января по август выросли на 20%, что создает монетарную угроза роста инфляции до 10% к концу этого года. Было бы интересно узнать планы Нацбанка по комплексу мер для борьбы с ростом наличных денег в обращении.

Дефицит бюджета достиг 270,4 млрд грн, что составляет 6% от ВВП при планах снизить этот показатель к 2023 году до 3%. Госдолг при этом равен 64% от ВВП , что на 4% ниже планируемого значения этого года.

При соблюдении всех условий удержать госдолг в запланированных границах вполне реально, особенно если вспомнить, что ранее он достигал и 81%. Но при этом по итогам 2019 года он не превысил 50% от ВВП.

По части дефицита в 270 млрд грн есть некоторые сомнения, так как в проекте бюджета по распределению расходов на инфраструктурное строительство предусмотрены государственные гарантии на 70,9 млрд грн.

Как показывает практика, данная сумма становится государственными расходами, поэтому дефицит может увеличиться до 340 млрд грн и составит 7,5% от ВВП, как в текущем году.

В целом бюджет ничем не примечателен и направлен на покрытие текущих потребностей без должного внимания к программам развития.

Достаточно дорогим остается обслуживание долга – 12,0% от бюджета, что превышает удельный «вес» расходов на здравоохранение.

Мешают развитию и расходы на оборону – 8,8%. Позитивным является решение профинансировать закупку 100 новых пассажирских вагонов и модернизация ряда участков железнодорожной сети.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex