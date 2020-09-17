Андрей Гойлов: Курс, ВВП, инфляция. Что подготовили для украинцев в проекте госбюджета 2021

Министерство финансов Украины 14 сентября представило и утвердило проект Государственного бюджета на 2021 год. Рассмотрим детальнее, как мы будем жить уже в следующем году.
После сделаем краткое резюме перспектив экономики и реалистичность прогнозов, исходя из уже имеющихся данных по экономике.
Конечно, после обсуждения в парламенте будет внесен ряд поправок – как правило, они касаются вопросов перераспределения расходов. Начнем с того, что многих волнует в последнее время – это курс доллара США к украинской гривне.
Кроме того, если программы сотрудничества с международными финансовыми организациями «провалятся» и покрывать дефицит бюджета (о нем поговорим ниже) придется за счет эмиссии гривны, курс в 29 гривен за доллар можно считать оптимистичным.
Также на курс будет влиять выход нерезидентов из наших ОВГЗ, где на данный момент их позиция составляет порядка 86,5 млрд грн. Стабилизирующим фактором является ситуация с международными резервами НБУ, которые достигли на конец августа текущего года 29 млрд долларов.
Однако неопределенность с эпидемиологической ситуацией и риски более медленного восстановления экономики не дают полной уверенности в достижении поставленной цели.
Я полагаю, успехом можно будет считать рост выше 3%. Доходы бюджета ожидаются в объеме 1071 млрд грн, что во многом зависит от того, как быстро вернутся прежние объемы переводов от трудовых мигрантов и оживится розничная торговля. Таможенные поступления рассчитываются исходя из курса доллара в 29,10 грн, поэтому в случае укрепления национальной валюты возникнет “недобор” по таможне.
Расходная часть составляет 1350 млрд грн, но о ней поподробнее поговорим в связке с финансированием бюджетного дефицита.
С апреля, после острой фазы карантинных ограничений, показатель вполне уверенно растет и превысил мартовские значения.
По части потребительской инфляции в бюджете указана «золотая середина», но в Украине сейчас сложно «разогнать» инфляцию из-за неуверенности потребителей.
С другой стороны, объемы наличного обращения с января по август выросли на 20%, что создает монетарную угроза роста инфляции до 10% к концу этого года. Было бы интересно узнать планы Нацбанка по комплексу мер для борьбы с ростом наличных денег в обращении.
При соблюдении всех условий удержать госдолг в запланированных границах вполне реально, особенно если вспомнить, что ранее он достигал и 81%. Но при этом по итогам 2019 года он не превысил 50% от ВВП.
По части дефицита в 270 млрд грн есть некоторые сомнения, так как в проекте бюджета по распределению расходов на инфраструктурное строительство предусмотрены государственные гарантии на 70,9 млрд грн.
Как показывает практика, данная сумма становится государственными расходами, поэтому дефицит может увеличиться до 340 млрд грн и составит 7,5% от ВВП, как в текущем году.
В целом бюджет ничем не примечателен и направлен на покрытие текущих потребностей без должного внимания к программам развития.
Достаточно дорогим остается обслуживание долга – 12,0% от бюджета, что превышает удельный «вес» расходов на здравоохранение.
Мешают развитию и расходы на оборону – 8,8%. Позитивным является решение профинансировать закупку 100 новых пассажирских вагонов и модернизация ряда участков железнодорожной сети.
Андрей Гойлов, аналитик RoboForex
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