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МВД о фотофиксации: Водители реже превышают скорость, бюджет пополнился на 100 миллионов грн

МВД о фотофиксации: Водители реже превышают скорость, бюджет пополнился на 100 миллионов грн

Уже более трех месяцев в Украине работает новая система фотовидеофиксации нарушений скоростного режима на дорогах, благодаря которой водители стали реже превышать скорость, а бюджет пополнился на 100 миллионов гривен.

Об этом в эфире телеканала “ДОМ” сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

“833 849 постановлений по результатам нарушений безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Между прочим, оплачено 645 тысяч — то есть около 70% нарушителей сознательно, самостоятельно идут и оплачивают штрафы, зафиксированные в автоматическом фото- и видеорежиме. Хотя есть и злостные неплательщики тоже. Но главное, что те участки, где установили эти камеры, — это участки повышенной аварийности. Патрульная полиция использовала эти участки именно потому, что на них было много дорожно-транспортных происшествий из-за превышения скорости. Если в 2019 году ДТП с пострадавшими на этих участках было 37, то в 2020-м – только 13, то есть снижение в три раза. Безусловно, каждое снижение, каждое отсутствие дорожно-транспортного происшествия – это чья-то сохраненная жизнь и здоровье”, – сказал Шевченко.

По его словам, эта система не сделана для того, чтобы собирать деньги с нарушителей в бюджет. Главное – это безопасность дорожного движения, чтобы люди “психологически меньше гоняли по дорогам”.

Справка Finance.ua:

  • После официального запуска системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения 1 июня 2020 года информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в Центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.
  • Центр проверяет ее на предмет достоверности, сверяя с данными реестров МВД Украины – модель, марку автомобиля, номерные знаки, нахождение в розыске и тому подобное. После этого формируется постановление, на которое накладывается электронная подпись.
  • Сейчас система выявляет только один вид нарушений – превышение скорости. В дальнейшем, с помощью камер будут фиксировать проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу, движение по полосе для общественного транспорта, а также другие нарушения.
  • Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине.
По материалам УКРИНФОРМ
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