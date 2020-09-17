США создают коалицию, чтобы остановить строительство "Северного потока-2" – Помпео

США планируют создать коалицию для того, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода “Северный поток-2”.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild.

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“Соединенные Штаты считают, что газопровод “Северный поток – 2” защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод “Северный поток – 2” не будет достроен. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа”, – сообщил Помпео.

Напомним, Европейский парламент утвердил резолюцию по отравлению Навального и подтвердил необходимость остановки строительства газопровода “Северный поток – 2”.