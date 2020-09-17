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Межбанк: банки попытаются "словить волну" на росте доллара

Межбанк: банки попытаются "словить волну" на росте доллара

В понедельник Нацбанк дважды выходил на межбанк: сначала он продал $20 млн. по цене 28,21 гривен за доллар, затем – еще порядка $15-20 млн. по 28,23 гривен за доллар, но лишь раззадорил покупателей, которые были готовы купить еще больше. Непрекращающийся рост цен на доллар не оставляет им сомнений, брать или ждать, когда он подешевеет.

Во вторник спрос на валюту усилится: глядя, как дорожает доллар, к покупкам подключатся банки, которые попытаются сыграть на росте: утром купить, чтобы во второй половине дня продать дороже. Кроме того, возможен выход с покупками нерезидентов, которые будут конвертировать гривну от продажи ОВГЗ на вторичном рынке. Поэтому мы прогнозируем объем операций в пределах до $260-280 млн при совершении до 550-600 сделок.

Основными факторами, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня, будут:

1) хозяйственные операции клиентов. Затягивание с возмещением НДС вынуждает экспортеров продавать валютную выручку. Но глядя на рост котировок, большинство из них займет выжидательную позицию и будет тянуть с продажей до последнего. Только остановка роста (например, в случае выхода Нацбанка с очередной интервенцией) сможет подтолкнуть их к более активным действиям.

2) аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Сегодня чиновники будут предлагать к продаже гривневые ОВГЗ на 84, 371 и 875 дней. Инвесторы ожидают роста доходности по гривневым ценным бумагам, и если минфиновцы захотят обеспечить результат, им придется пойти на это. Основными покупателями сегодняшних бумаг будут госбанки и крупные местные финучреждения.

3) интервенции Нацбанка. После пяти дней, во время которых Нацбанк продавал валюту, участники торгов рассчитывают на его выход и сегодня. Мы прогнозируем, что Нацбанк появится на рынке и будет продавать доллар не ниже уровней 28,25-28,28 гривен.

Резкое падение евро на международных рынках, произошедшее вчера, привлечет сегодня повышенное внимание спекулянтов, которые явно захотят сыграть на скачках евро к гривне. На межбанке ожидаем рост спроса на евро.

На наличном рынке обменники продолжат ориентироваться на курсовой тренд межбанка, поведение пары евро/доллар на международном рынке и на реальный спрос и предложение на валюту в своем регионе. Спред по доллару большинство владельцев обменок установят в пределах 15-20 копеек, по евро – до 25- 30 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 22 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,10 – 28,35 гривен, евро – коридор 32,95 -33,35 гри

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,23 / 28,25
евро – 33,17 / 33,19

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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