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Одобрено повышение надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства

Одобрено повышение надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства

Президент Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки.

Документ вводится в действие с 1 января 2021 года.

Как будет увеличиваться:

  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го – до 200%;
  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100%.

Одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – с 15% до 75%.

Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет:

  • 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет;
  • 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

Надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:

150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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По материалам Finance.UA
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