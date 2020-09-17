Одобрено повышение надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства

Президент Зеленский подписал закон, согласно которому для людей с инвалидностью с детства надбавки на уход повысят вдвое.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки.
Документ вводится в действие с 1 января 2021 года.
Как будет увеличиваться:
Одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – с 15% до 75%.
Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет:
Надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:
150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;
200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
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