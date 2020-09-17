На оздоровление детей из бюджета выделили дополнительных 80 млн грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 829-IX о выделении 80 миллионов гривен на оздоровление детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке, который вносит изменения в бюджет Украины на 2020 год. Соответствующий закон Верховная рада приняла 1 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Документ предусматривает оздоровление льготных категорий детей в детских учреждениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.
“На мероприятия по оздоровлению детей будет выделено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики. Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в соответствии с законом “О публичных закупках”, – говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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