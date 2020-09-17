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Госдолг Украины уменьшится на 3% в следующем году, - Марченко

Госдолг Украины уменьшится на 3% в следующем году, - Марченко

Государственный долг Украины в 2021 году уменьшится на 3%. Украина будет осуществлять заимствования в следующем году.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

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По его словам, в этом году дефицит составляет 300 миллионов гривен.

“Это кризисный год, и нам надо было профинансировать ряд социальных программ, индексацию пенсий, фонд COVID-19. Мы имеем возможность заимствовать. В следующем году, я считаю, мы также можем осуществить заимствования, не создавая давления на нашу макростабильность. Есть уверенность, что в 2021 году удастся сократить государственный долг на 3%”, – сказал министр.

Ранее сообщалось, что в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрено привлечение кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций (МФО) на сумму 43,2 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
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