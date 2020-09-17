0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Антимонопольщики рекомендуют пересчитать платежки за тепло для 300 тысяч киевлян

Антимонопольщики рекомендуют пересчитать платежки за тепло для 300 тысяч киевлян

Антимонопольный комитет рекомендовал компании “Евро-Реконструкция” осуществить перерасчет платы за тепловую энергию, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения в связи со снижением цены природного газа в течение отопительного периода 2019-2020 годов.

Об этом говорится на сайте АМКУ.

Отмечается, что “Евро-Реконструкция” проигнорировала январские рекомендации комитета об изменении начислений в отопительном сезоне 2019-2020 годов платы за тепловую энергию и теплоснабжения в связи с существенным – более 20% – снижением цены на газ.

Читайте также: Украинцы будут платить за отопление по новым тарифам

При этом АМКУ опроверг предоставленную поставщиком тепла информацию о том, что основным видом топлива с долей в 90% для него является уголь, а не газ, указав, что в течение четырех месяцев текущего года доля газа при производстве тепла составляла 42,7%, в апреле – 56%.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 17 марта установила для “Евро-Реконструкции” тариф на услуги по поставке тепловой энергии на уровне 827,18 грн/Гкал.

“Несмотря на это, предприятие продолжает начислять населению плату за услуги централизованного отопления по предыдущим тарифам – 1341,53 грн/Гкал, то есть завышенным на 514,35 грн”, – говорится в сообщении АМКУ.

“Заявляя о намерении снизить тарифы в случае заключения потребителями новых договоров, “Евро-Реконструкция” никак не проинформировала их о возможности получения услуг по более низкому тарифу… Такое поведение предприятия содержит признаки злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке”, – заявили в АМКУ.

ООО “Евро-Реконструкция” является поставщиком отопления и горячей воды для 300 тыс. жителей и предприятий Левобережья Киева с Дарницкой ТЭЦ.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:АМКУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.