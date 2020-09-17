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Правительство готовит привлечение кредита в 30 млн евро для “Укрпошты” от ЕИБ

Правительство готовит привлечение кредита в 30 млн евро для “Укрпошты” от ЕИБ

Кабинет министров Украины 21 сентября на внеочередном заседании утвердил проект распоряжения Президента Украины о создании делегации для участия в переговорах с Европейским инвестиционным банком касательно заключения гарантийного соглашения “Логистическая сеть” (модернизация и цифровизация “Укрпошты”).

“Речь идет о привлечении под государственные гарантии займа от Европейского инвестиционного банка в размере 30 млн евро на 20 лет с 4-летним льготным периодом”, – сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность выделения до 53 млн евро кредита под госгарантии для АО “Укрпошта” на закупку и оборудование передвижных отделений, а также создание автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре.

Первый транш на сумму до 23 млн евро будет направлен на приобретение и оснащение почтовых фургонов для размещения в сельских районах по всей стране, второй транш на сумму до 30 млн евро – на развитие современных автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре, а также на развитие связанной сети региональных сортировочных складов. Общая стоимость проекта составит 102 млн евро, из них кредит ЕБРР – 53 млн евро, кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 30 млн евро и собственные средства “Укрпошты” – 19 млн евро.

По материалам Центр транспортных стратегий
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