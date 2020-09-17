Экспорт растительного масла из Украины рекордно вырос, но часть рынка отошла к РФ

В 2019-2020 маркетинговом году Украина по морю экспортировала 6,63 млн т растительного масла (+300 тыс. тонн) – это рекордный показатель, несмотря на то, что серьезную конкуренцию в этом году составили компании из РФ.
Об этом сообщается в исследовании компании Stark Shipping, которое охватывает период с 1 сентября 2019-го по 31 августа 2020 года.
За этот период на подсолнечное масло пришлось 5% всего украинского экспорта, который осуществляется морским путем (не считая контейнерные отправки).
Индия импортирует 33,1% украинского подсолнечного масла и остается неизменным лидером рейтинга. В 2019-2020 МГ эта страна сократила импорт украинских растительных масел сразу на 16% по сравнению с предыдущим сезоном.
Связано это с тем, что на данный момент серьезную конкуренцию украинскому подсолнечному маслу на рынке Индии составляет подсолнечное масло с российского рынка.
Только в этом сезоне из Черноморских портов России в Индию было экспортировано 457,5 тысяч тонн, что на 309,4 тысяч тонн больше, чем в предыдущем МГ.
Китай продолжает наращивать импорт масла – плюс 11% по сравнению с предыдущим МГ. Эта цифра могла быть выше, если бы не большая конкуренция со стороны России (752,7 тыс. тонн растительного масла в этом сезоне против 227,7 тыс. тонн в прошлом МГ).
Высокий спрос на подсолнечное масло со стороны КНР остается из-за сокращения внутренней переработки масличного сырья и соответственно снижения производства растительных масел.
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