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Samsung запатентовала сворачиваемый экран для смартфонов

Samsung запатентовала сворачиваемый экран для смартфонов

Samsung продолжает работу над созданием новых устройств с гибкими экранами. Вскоре после анонса модели Galaxy Z2 в сети засветилась патентная документация с описанием ещё более оригинального гаджета, экран которого сворачивается в трубку и скрывается внутри корпуса аппарата.

Список патентов Samsung, в дополнение к уже реализованным в составе моделей Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2 технологиям, пополнил документ, описывающий новую концепцию создания смартфонов с гибким экраном. Судя по опубликованным схемам, устройство представляет собой металлический корпус с продольной прорезью по всей длине. Внутри конструкции расположен ролик, на который намотан гибкий дисплей. В «походном» положении экран сворачивается, делая корпус гаджета очень компактным.


Фото: patentlyapple.com

Согласно источнику, смарт-устройство Samsung с возможностью прокрутки не будет ограничиваться смартфоном — в документации отмечается, что представленная разработка может быть также использована для создания телевизора с большим дисплеем без поддержки сенсорного управления. Планирует ли вендор в ближайшее время выпустить устройство в указанном форм-факторе, пока не известно.

По материалам 4PDA
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