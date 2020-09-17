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WhatsApp позволит подключать несколько устройств к одной учетной записи

WhatsApp позволит подключать несколько устройств к одной учетной записи

По сообщениям сетевых источников, разработчики популярного мессенджера WhatsApp планируют добавить новую функцию, с помощью которой пользователи смогут подключать до четырёх устройств к одной учётной записи.

Речь идёт о функции «Связанные устройства», которая, как предполагается, практически готова к запуску и будет добавлена в одну из следующих бета-версий мессенджера.

Согласно имеющимся данным, после запуска новой функции в настройках приложения появится раздел «Связанные устройства», с помощью которого пользователи смогут присоединять к одной учётной записи до четырёх устройств. Это означает, что после активации данной функции пользователи смогут отправлять и получать сообщения с разных устройств без необходимости обязательного подключения через смартфон.

Источник говорит о том, что пользователи смогут синхронизировать историю сообщений, а также отметки о прочтении и доставке сообщений. Также отмечается, что в случае необходимости можно завершать сессию WhatsApp на каждом из подключённых устройств индивидуально. Это означает, что для работы функции не нужно, чтобы на смартфоне пользователя постоянно была активна сессия WhatsApp. Ещё известно, что при активации функции «Связанные устройства» все текущие сеансы WhatsApp будут автоматически закрыты и пользователю придётся заново проходить авторизацию на каждом из устройств.

Когда именно разработчики планируют запустить новую функцию, пока не известно. Вероятнее всего, сначала она появится в одной из будущих бета-версий мессенджера, а когда процесс тестирования будет завершён, функция станет общедоступной.

По материалам 3dnews.ru
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