Что делать, если угрожают коллекторы: советы Минюста (инфографика)

Часто коллекторы пользуются правовой неосведомленностью граждан и переходят в своей деятельности разрешенные законодательством границы.
В Минюсте рассказали, как понять, законные ли методы они используют при взыскании долга и что делать, когда коллекторы угрожают.
Оформляя кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. При этом компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.
Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефонного номера, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.
Что же делать в таких случаях:
“По ст. 32 Конституции Украины, никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь. А противоправные действия коллекторов можно расценивать как безосновательное вмешательство в личную жизнь, которое является нарушением конституционных прав граждан”, – отмечают в ведомстве.
Гражданский кодекс Украины обязывает уведомлять должника в официальном порядке об изменении кредитора или передаче права требования третьим лицам. Поэтому лучше не оплачивать ничего до получения официальных документов и подтверждений.
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