0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20384 0

Что делать, если угрожают коллекторы: советы Минюста (инфографика)

Что делать, если угрожают коллекторы: советы Минюста (инфографика)

Часто коллекторы пользуются правовой неосведомленностью граждан и переходят в своей деятельности разрешенные законодательством границы.

В Минюсте рассказали, как понять, законные ли методы они используют при взыскании долга и что делать, когда коллекторы угрожают.

Оформляя кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. При этом компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефонного номера, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

Что же делать в таких случаях:

  • прежде всего – успокоиться и принять свое эмоциональное состояние под контроль, ведь коллекторы всегда применяют такой прием, как моральное давление, и делают акцент на элемент страха;
  • хранить всю информацию, поступающую от коллекторов, записывать все телефонные разговоры, хранить смс сообщения как доказательства незаконных требований, угроз;
  • в случае откровенных угроз и оскорблений обратиться в полицию с заявлением об открытии уголовного дела по одной из статей УК Украины: ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 189 (вымогательство), ст. 190 (мошенничество), ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств);

Что делать, если донимают коллекторы

  • требовать от коллекторов претензии исключительно в письменной форме, со ссылками на конкретные договоры и юридические основания;
  • игнорировать документы без каких-либо юридических подтверждений, то есть, без оригиналов подписей и «мокрых» печатей. Никаких писем, отпечатанных на цветных принтерах;
  • игнорировать любые требования о «поручительстве», если вы его официально не предоставляли. А также не обращать внимания на просьбы “повлиять” на знакомых, друзей, соседей или родственников. По закону, долги должны возвращать только те лица, у которых с организацией существуют договорные обязательства по возврату средств.

“По ст. 32 Конституции Украины, никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь. А противоправные действия коллекторов можно расценивать как безосновательное вмешательство в личную жизнь, которое является нарушением конституционных прав граждан”, – отмечают в ведомстве.

Гражданский кодекс Украины обязывает уведомлять должника в официальном порядке об изменении кредитора или передаче права требования третьим лицам. Поэтому лучше не оплачивать ничего до получения официальных документов и подтверждений.

Справка Finance.ua:

  • В Нацбанке также давали советы относительно того, как защититься от угроз коллекторов или навязчивых звонков из-за просроченного кредита соседа.
  • Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.
  • В Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины рассказали, что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущем.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.