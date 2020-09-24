Что делать, если угрожают коллекторы: советы Минюста (инфографика)

Часто коллекторы пользуются правовой неосведомленностью граждан и переходят в своей деятельности разрешенные законодательством границы.

В Минюсте рассказали, как понять, законные ли методы они используют при взыскании долга и что делать, когда коллекторы угрожают.

Оформляя кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. При этом компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефонного номера, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

Что же делать в таких случаях:

прежде всего – успокоиться и принять свое эмоциональное состояние под контроль, ведь коллекторы всегда применяют такой прием, как моральное давление, и делают акцент на элемент страха;

хранить всю информацию, поступающую от коллекторов, записывать все телефонные разговоры, хранить смс сообщения как доказательства незаконных требований, угроз;

в случае откровенных угроз и оскорблений обратиться в полицию с заявлением об открытии уголовного дела по одной из статей УК Украины: ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 189 (вымогательство), ст. 190 (мошенничество), ст. 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств);

требовать от коллекторов претензии исключительно в письменной форме, со ссылками на конкретные договоры и юридические основания;

игнорировать документы без каких-либо юридических подтверждений, то есть, без оригиналов подписей и «мокрых» печатей. Никаких писем, отпечатанных на цветных принтерах;

игнорировать любые требования о «поручительстве», если вы его официально не предоставляли. А также не обращать внимания на просьбы “повлиять” на знакомых, друзей, соседей или родственников. По закону, долги должны возвращать только те лица, у которых с организацией существуют договорные обязательства по возврату средств.

“По ст. 32 Конституции Украины, никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь. А противоправные действия коллекторов можно расценивать как безосновательное вмешательство в личную жизнь, которое является нарушением конституционных прав граждан”, – отмечают в ведомстве.

Гражданский кодекс Украины обязывает уведомлять должника в официальном порядке об изменении кредитора или передаче права требования третьим лицам. Поэтому лучше не оплачивать ничего до получения официальных документов и подтверждений.

Справка Finance.ua:

В Нацбанке также давали советы относительно того, как защититься от угроз коллекторов или навязчивых звонков из-за просроченного кредита соседа.

Национальный банк планирует создать реестр коллекторских компаний и обновить подходы к регулированию работы этого бизнеса в Украине.