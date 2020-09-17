Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз

Глобальная экономика показала более быстрое, чем ожидалось, восстановление после коронавирусного спада. Поэтому объем мировой экономики вернется к уровню, предшествовавшему пандемии, уже к середине 2021 года.
Такой обновленный прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank, передает Reuters.
Читайте также: Deutsche Bank: Глобализацию заменит эпоха беспорядка
В целом банк улучшил прогноз мирового ВВП с “минус” 5,9% до “минус” 3,9% в 2020 году.
На 2021 банк прогнозирует рост на 5,6% ВВП, тогда как ранее ожидал роста на 5,3%.
“Третий квартал (2020 года. – Ред.) близится к завершению, и глобальный ВВП находится примерно на полпути к уровню, который был до вируса. Теперь мы видим, что этот путь завершится к середине следующего года – на пару кварталов раньше, чем в нашем предыдущем прогнозе”, – заявил в записке для клиентов Питер Хупер, руководитель отдела глобальных экономических исследований Deutsche Bank.
Впрочем, по словам Хупера, остаются серьезные риски, которые могут изменить прогноз. В частности это:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы10 ч. назад - 958 9
Кабмин намерен ускорить экономическое восстановление страны11 ч. назад - 437 6
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины12 ч. назад - 1728 4
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)13 ч. назад - 1847 3
Украинская промышленность может получить иностранных заказов на $1 миллиард - Шмыгаль6 ч. назад - 486 2
Новый Hyundai Tucson впервые появился на дороге (фото)17 ч. назад - 4160
Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)14 ч. назад - 3279
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)13 ч. назад - 1847 3
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины12 ч. назад - 1728 4
Межбанк: продолжит ли "набирать высоту" доллар?10 ч. назад - 1446
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1079
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 630 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3017 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 829
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 587