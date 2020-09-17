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Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз

Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз

Глобальная экономика показала более быстрое, чем ожидалось, восстановление после коронавирусного спада. Поэтому объем мировой экономики вернется к уровню, предшествовавшему пандемии, уже к середине 2021 года.

Такой обновленный прогноз озвучили аналитики Deutsche Bank, передает Reuters.

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В целом банк улучшил прогноз мирового ВВП с “минус” 5,9% до “минус” 3,9% в 2020 году.

На 2021 банк прогнозирует рост на 5,6% ВВП, тогда как ранее ожидал роста на 5,3%.

“Третий квартал (2020 года. – Ред.) близится к завершению, и глобальный ВВП находится примерно на полпути к уровню, который был до вируса. Теперь мы видим, что этот путь завершится к середине следующего года – на пару кварталов раньше, чем в нашем предыдущем прогнозе”, – заявил в записке для клиентов Питер Хупер, руководитель отдела глобальных экономических исследований Deutsche Bank.

Впрочем, по словам Хупера, остаются серьезные риски, которые могут изменить прогноз. В частности это:

  • опасения по поводу второй волны пандемии;
  • более жесткая политика мировых центробанков.
По материалам Сегодня
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