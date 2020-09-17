Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газа

Если бы добываемый в Украине газ реализовывался через биржу, то его цена была бы ниже. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
Он обращает внимание, что сегодня Нафтогаз продает газ по формуле “Амстердам+”, когда украинцы получают газ, добытый в Украине, по цене, будто его поставили из Нидерландов с затратами на транспортировку в Украину.
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При этом на самом деле газ добывается, например, в Полтавской области по существенно более низкой цене.
“Газ из скважины в Полтавской области мы покупаем по цене вроде бы он в Амстердаме и еще добавляем его транспортировку в Украину. Согласитесь, это выглядит как издевательство над потребителем”, – считает Кучеренко.
Изменить эту ситуацию можно было бы с помощью рыночных рычагов, если бы “дочка” НАКа газодобывающая компания “Укргаздобыча” не отдавала бы газ материнской компании, а продавала его на бирже, что позволило бы сформировать превышение предложения над спросом и привести к снижению цены.
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