Украина готова к отопительному сезону на 90% - совещание у Шмыгаля

По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.
Об этом премьеру Денису Шмыгалю доложили во время заседания Антикризисного энергетического штаба, передает “Правительственный портал”.
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«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», — отметил Денис Шмыгаль.
Премьер-министр поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.
По итогам заседания Денис Шмыгаль также поручил руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.
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