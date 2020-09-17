Украина готова к отопительному сезону на 90% - совещание у Шмыгаля

По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.

Об этом премьеру Денису Шмыгалю доложили во время заседания Антикризисного энергетического штаба, передает “Правительственный портал”.

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«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По итогам заседания Денис Шмыгаль также поручил руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.