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Airbus представил концепты первых самолетов с "нулевыми" выбросами (фото)

Airbus представил концепты первых самолетов с "нулевыми" выбросами (фото)

Европейский авиастроительный концерн Airbus представил три концепта самолетов, которые не будут выбрасывать углерод в воздух во время перелетов.

Об этом говорится в пресс-релизе концерна.

“Airbus представил три концепта первых в мире коммерческих самолетов с “нулевыми” выбросами углерода. Они могут начать официальные полеты уже к 2035 году”, – отмечается в сообщении.

В концерне указывают, что все концепты будут летать на гидрогене (водород), который будет храниться в баках позади гермошпангоута воздушного судна.


Фото: Airbus

Отмечается, что некоторые модели самолетов смогут перевозить до 100 пассажиров, другие – до 200. При этом воздушные суда смогут преодолевать расстояния от 1852 км и от 3704 км, в зависимости от модели.


Фото: Airbus

“Это исторический момент для коммерческого авиационного сектора в целом, и мы намерены играть ведущую роль в важном переходе, который когда-либо наблюдался в этой области”, – сообщил исполнительный директор концерна Гийом Фори.

По материалам УКРИНФОРМ
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