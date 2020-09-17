Рост ВВП на уровне 4,7% в следующем году абсолютно реален - Премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что рост ВВП на уровне 4,7%, который заложен в проекте закона о государственном бюджете на 2021, является абсолютно реальным в следующем году.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала «Украина».

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«Сегодня уже есть рост в третьем квартале. Мы ожидаем, что в четвертом будет также и в следующем году, учитывая эти тенденции, мы очень внимательно их просчитывали вместе с нашими международными партнерами, мы смотрим на аналитику и макропрогнозы международных организаций и понимаем, что 4,6% роста ВВП – это абсолютно реальный прогноз, учитывая сегодняшнюю базу», – сказал Шмыгаль.

Премьер уже не впервые подчеркивает, что проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады, является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров одобрил на внеочередном заседании в понедельник проект государственного бюджета на 2021 год.