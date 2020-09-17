Рост ВВП на уровне 4,7% в следующем году абсолютно реален - Премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что рост ВВП на уровне 4,7%, который заложен в проекте закона о государственном бюджете на 2021, является абсолютно реальным в следующем году.
Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала «Украина».
Читайте также: JP Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020 г. на 4% с отскоком на 6% в 2021
«Сегодня уже есть рост в третьем квартале. Мы ожидаем, что в четвертом будет также и в следующем году, учитывая эти тенденции, мы очень внимательно их просчитывали вместе с нашими международными партнерами, мы смотрим на аналитику и макропрогнозы международных организаций и понимаем, что 4,6% роста ВВП – это абсолютно реальный прогноз, учитывая сегодняшнюю базу», – сказал Шмыгаль.
Премьер уже не впервые подчеркивает, что проект государственного бюджета на 2021 год, который правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады, является сбалансированным и соответствует конкретным вызовам современности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы10 ч. назад - 951 9
Кабмин намерен ускорить экономическое восстановление страны11 ч. назад - 431 6
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины12 ч. назад - 1728 4
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)13 ч. назад - 1847 3
Украинская промышленность может получить иностранных заказов на $1 миллиард - Шмыгаль6 ч. назад - 476 2
Новый Hyundai Tucson впервые появился на дороге (фото)17 ч. назад - 4160
Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)14 ч. назад - 3279
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)13 ч. назад - 1847 3
Глава Минфина оценил вероятность дефолта Украины12 ч. назад - 1728 4
Межбанк: продолжит ли "набирать высоту" доллар?10 ч. назад - 1446
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1079
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 630 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3017 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 829
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 587