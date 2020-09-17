0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

В Нью-Йорке начнут штрафовать за продажу пластиковых пакетов

В Нью-Йорке начнут штрафовать за продажу пластиковых пакетов

В следующем месяце в Нью-Йорке начнет действовать запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в продуктовых магазинах и супермаркетах.

Как сообщает NYPost, новые правила начнут действовать с 19 октября.

Запрет не коснется одноразовых пакетов, которые нужны для упаковки лекарств, овощей, фруктов, мяса и рыбы.

Если продавец нарушит новые правила впервые, ему сделают предупреждение. За второе ему придется заплатить $250, за третье – $500.

Запрет вступил в силу 1 марта, однако был приостановлен ​​благодаря иску, который подала компания-производитель пластмассовых изделий Poly-Pak Industries. В августе Верховный суд опроверг большинство доводов компании, заставив штат продолжить выполнение запрета.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.