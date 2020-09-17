В Нью-Йорке начнут штрафовать за продажу пластиковых пакетов

В следующем месяце в Нью-Йорке начнет действовать запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в продуктовых магазинах и супермаркетах.
Как сообщает NYPost, новые правила начнут действовать с 19 октября.
Запрет не коснется одноразовых пакетов, которые нужны для упаковки лекарств, овощей, фруктов, мяса и рыбы.
Если продавец нарушит новые правила впервые, ему сделают предупреждение. За второе ему придется заплатить $250, за третье – $500.
Запрет вступил в силу 1 марта, однако был приостановлен благодаря иску, который подала компания-производитель пластмассовых изделий Poly-Pak Industries. В августе Верховный суд опроверг большинство доводов компании, заставив штат продолжить выполнение запрета.
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