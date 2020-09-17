0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 55 0

Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Верховная Рада приняла законопроект №3991 об изменениях в государственный бюджет, в котором, в частности, заложено выделение 150 миллионов гривен на реконструкцию стадиона “Металлург” в Кривом Роге.

Об этом в FACEBOOK сообщил советник глав Запорожской и Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Согласно сравнительной таблице законопроекта, на такую ​​же сумму предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга.

“Три месяца назад была только идея. Через три месяца есть финансирование и проект реконструкции”, – прокомментировал Голик.

Напомним, в июне Зеленский поручил восстановить футбольный клуб “Кривбасс” из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова – бывшего актера студии “Квартал 95”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.