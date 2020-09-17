Рада одобрила выделение 150 миллионов на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Верховная Рада приняла законопроект №3991 об изменениях в государственный бюджет, в котором, в частности, заложено выделение 150 миллионов гривен на реконструкцию стадиона “Металлург” в Кривом Роге.

Об этом в FACEBOOK сообщил советник глав Запорожской и Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Согласно сравнительной таблице законопроекта, на такую ​​же сумму предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга.

“Три месяца назад была только идея. Через три месяца есть финансирование и проект реконструкции”, – прокомментировал Голик.

Напомним, в июне Зеленский поручил восстановить футбольный клуб “Кривбасс” из Кривого Рога и назначил ответственным за это народного депутата Юрия Корявченкова – бывшего актера студии “Квартал 95”.