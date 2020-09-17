В ЕС предлагают ввести безвиз для белорусов

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предлагают Евросоюзу разработать пакет помощи демократической Беларуси. В него предлагают включить и безвизовый режим для граждан Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
В частности, пакет помощи будет включать:
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“Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты, которые защищают права человека и свободу слова, мы поможем, поделимся своими знаниями и опытом”, – отметил Науседа.
Предложения по такому плану помощи будут представлены на заседании Совета Европы 24-25 сентября.
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