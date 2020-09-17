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Минздрав заложил в бюджете-2021 повышение зарплат врачам до 25 тысяч гривен

Минздрав заложил в бюджете-2021 повышение зарплат врачам до 25 тысяч гривен

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение зарплаты врачам от 22 до 25 тысяч гривен. При этом зарплата младшего медперсонала должна составлять не менее 12 тысяч гривен.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

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“Мы исходили из того, что заработная плата медицинского работника – врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата. Средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала – не менее 12 тысяч гривен”, – отметил глава Минздрава.

Степанов вместе с тем добавил, что зарплата у разных медсестер и врачей может быть разной в зависимости от нагрузки, опыта, объема той работы, которую они выполняют, и от ответственности, которую они берут на себя.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что ведомство запросило 296 млрд гривен на финансирование здравоохранения в 2021 году. Данная сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медицинских гарантий.

По материалам РБК-Украина
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