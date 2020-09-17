Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост, достигнув к концу недели отметки 28,18 гривен за доллар.

Общий недельный прирост составил порядка 18 копеек. Гривна снижалась по всему спектру рынка.

Наличная гривна просела в цене на 20 копеек, добравшись до отметки в 28,20 копеек. На межбанке курс подошел в плотную к 28,20 гривен за доллар.

На открытии торгов в понедельник гривна, пока, удерживает свои позиции и торгуется с небольшим снижением на 3 копейки. Несмотря на то, что гривна на своем минимуме, ажиотажа на рынке нет.

Как отмечает Максим Пархоменко, аналитик Alpari, ожидать паники и стремительного падения курса также не стоит.

“На рынке нет ажиотажного спроса на валюту, в связи с этим, стремительного падения курса более чем на 50 копеек на этой неделе ждать не стоит. В то же время если НБУ продолжит свою текущую политику и будет продолжать умерено девальвировать национальную валюту, к концу недели мы можем потерять еще 25-30 копеек. На этой недели нас ожидает умеренное снижения курса гривны до 28,50”, – говорит Пархоменко.

По мнению эксперта, на данный момент национальная валюта сохраняет и потенциал снижения в паре с евро. До конца недели курс может достигнуть показателя 33,60 гривны за евро.