Ford выделил $700 млн на новый завод по выпуску электромобилей

Американский автопроизводитель Ford выделил 700 млн долларов на производственный комплекс Rouge Electric Vehicle Center в городе Дирборн (штат Мичиган), предназначенный для выпуска будущего электрического пикапа F-150.
Предприятие обеспечит городу 300 новых рабочих мест. На заводе River Rouge, где уже встал на конвейер пикап Ford F-150 нового поколения с традиционными силовыми установками, работают 4400 сотрудников.
Директор по производству завода Ford в Дирборне Гэри Джонсон назвал предприятие “самым технологически развитым заводом Ford в мире”.
“Мы гордимся тем, что снова создаем и внедряем инновации для будущего со строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150”, — сказал глава концерна Ford Билл Форд.
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