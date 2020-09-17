Ford выделил $700 млн на новый завод по выпуску электромобилей

Американский автопроизводитель Ford выделил 700 млн долларов на производственный комплекс Rouge Electric Vehicle Center в городе Дирборн (штат Мичиган), предназначенный для выпуска будущего электрического пикапа F-150.

Предприятие обеспечит городу 300 новых рабочих мест. На заводе River Rouge, где уже встал на конвейер пикап Ford F-150 нового поколения с традиционными силовыми установками, работают 4400 сотрудников.

Директор по производству завода Ford в Дирборне Гэри Джонсон назвал предприятие “самым технологически развитым заводом Ford в мире”.

“Мы гордимся тем, что снова создаем и внедряем инновации для будущего со строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150”, — сказал глава концерна Ford Билл Форд.