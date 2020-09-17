СМИ: Oracle и Walmart могут заплатить за американский сегмент TikTok 12 млрд долларов

Американские компании Oracle и Walmart могут выплатить китайской ByteDance Ltd. суммарно 12 млрд долларов за покупку американского сегмента приложения TikTok.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что в соответствии с соглашением, одобренным президентом США Дональдом Трампом, компании могут купить пакеты акций размером 12,5% и 7,5%.
В то же время компания-владелец ByteDance добивается оценки TikTok в 60 млрд долларов.
По словам источника агентства, окончательная оценка стоимости приложения еще не установлена, Пекин тоже еще не одобрил сделку.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил соглашение между ByteDance Ltd и американскими фирмами Oracle и Walmart, которое позволит китайскому приложения для обмена видео TikTok продолжить работу в Соединенных Штатах Америки.
Трамп заявил, что одобрил соглашение между Oracle Corp., Walmart Inc. и ByteDance Ltd. о создании новой компании под названием TikTok Global для запуска приложения для обмена видео в США: “Я благословил эту сделку. Я одобряю соглашение концептуально”.
В рамках договоренности, как сообщил Трамп журналистам в Белом доме, компании согласились внести 5 млрд долларов в фонд образования.
Условия соглашения предстоит одобрить Комитету по иностранным инвестициям в США.
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