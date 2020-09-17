В Украине вырос размер больничных (инфографика)

Размер пособия по временной потере трудоспособности в августе 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 18,7% в расчете на день и составил 324,15 грн.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

В целом за январь–август Фонд социального страхования Украины направил около 6,1 млрд грн на финансирование компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном.

Сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.

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