0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 254 0

В Украине вырос размер больничных (инфографика)

В Украине вырос размер больничных (инфографика)

Размер пособия по временной потере трудоспособности в августе 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 18,7% в расчете на день и составил 324,15 грн.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

В целом за январь–август Фонд социального страхования Украины направил около 6,1 млрд грн на финансирование компенсации утраченного заработка за время нахождения на больничном.

Сумма выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) исчисляется путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.