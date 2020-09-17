Укрзализныця с 21 сентября возобновит продажу билетов на поезда дальнего следования из нескольких городов

С 21 сентября Укрзализныця возобновит продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена.
Об этом говорится в сообщении компании.
Города Ивано-Франковск, Коломыя, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, а также в Новоселицком и Ровенском районах.
Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Будет открыта продажа проездных документов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда: №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, №8/7 Черновцы – Киев, №12/11 Одесса – Львов, №15/16 Харьков – Рахов, №21/22 Харьков – Трускавец, №41/42 Днепр – Трускавец, №43/44 Ивано-Франковск – Киев, №45/46 Ужгород – Лисичанск, №49/50 Киев – Трускавец, №81/82 Киев – Ужгород, №86/85 Львов – Новоалексеевка, №98/97 Ковель – Киев, №108/107 Одесса – Ужгород, №110/109 Львов – Херсон, №118/117 Черновцы – Киев, №136/135 Одесса – Черновцы, №145/146 Киев – Измаил, №217/218 Киев – Рахов, №702/701 Львов – Черновцы, №715/716 Киев – Львов, №743/744 Киев – Львов, №749/750 Киев – Ивано-Франковск.
Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно надеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго придерживаться всех рекомендаций Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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