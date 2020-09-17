Mercedes-Benz показал сразу три новых электрогрузовика (фото)

Немецкая компания Daimler Trucks представила сразу три новых электрических грузовика Mercedes-Benz (GenH2/eActrose/Actros LongHaul), которые ориентируются на различные сегменты рынка – от внутригородских до международных доставок, предлагая соответствующий запас хода.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

“Возглавляет семейство футуристичный Mercedes-Benz GenH2 Truck на базе топливных элементов, которому достаточно двух полных баков жидкого водорода (80 кг, по 40 кг в каждом) из нержавеющей стали для того, чтобы преодолеть расстояние порядка 1 тысячи километров. Выбор в пользу жидкого (LH2), а не газообразного) водорода был сделан из-за большей энергетической плотности последнего, что позволило получить сравнимый с классическими дизельными грузовиками запас хода. Полный вес модели составляет 40 тонн, при этом она способна перевозить 25 тонн груза”, – говорится в сообщении.

Энергетическая система будет способна обеспечить мощность порядка 400 кВт: топливные ячейки 2×150 кВт плюс аккумуляторная батарея на 70 кВт-ч. Интересно, что батарея будет использоваться для помощи основной установке в тяжелых случаях — при полной загрузке, ускорении или движении в гору.

Она сможет подзаряжаться во время торможения (рекуперация) или за счет избыточной энергии топливных ячеек. Ячейки и аккумуляторы будут оснащены продвинутой системой температурного контроля, которая будет поддерживать оптимальную температуру во время движения и зарядки.

