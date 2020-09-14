Гражданин Турции пытался вывезти через "Борисполь" 28 кг украшений из янтаря (фото)

Киевскими таможенниками в пункте пропуска “Борисполь” у гражданина Турции изъято 28 кг украшений из янтаря разных цветов.

Об этом сообщает пресс-служба столичной таможни.

“Украшения из янтаря от светло-желтого до темно-коричневого цветов, 32-летний гражданин Турции, этнический курд, пытался вывезти из Украины в Ирак транзитом через Эмираты. Но эту попытку пресекли работники Киевской таможни Гостаможслужбы в сотрудничестве с коллегами из Координационно-мониторинговой таможни и СБУ”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения таможенного контроля иностранец выбрал упрощенную систему – “зеленый коридор”, то есть показал, что не имеет при себе предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

“Однако при проверке ручной клади у мужчины было обнаружено украшения из обработанного камня янтаря, что и дало основания таможенникам тщательно перепроверить и его багажный чемодан. Таким образом суммарно в багажной сумке и в ручной клади авиапассажира таможенники обнаружили 14 пакетов с обработанным камнем разного цвета и фактуры. Общий вес янтарных украшений составил около 28 кг”, – отметили таможенники.

Фото УНН

Указывается, что за нарушения порядка прохождения таможенного контроля “зеленый коридор” в отношении гражданина Турции составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Украшения из янтаря изъяты до решения суда.