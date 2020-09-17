Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой и перископическим объективом

Компания Huawei зарегистрировала новый патент на дизайн смартфона, фронтальная камера которого размещена под дисплеем, а основная представлена сразу четырьмя датчиками, включая перископический модуль.

Оригинальностью отличается и сама форма тыльного блока, внешне напоминающая крестовину геймпада для игровой консоли.

Судя по опубликованной документации, экран устройства с тонкими рамками будет скруглён на боковых гранях, а селфи-датчик расположится под поверхностью дисплейного модуля. Компания запатентовала сразу три схематических изображения устройства, на которых крестообразный блок основной камеры расположен либо по центру, либо со смещением на одну из сторон задней крышки.



Фото: nl.letsgodigital.org

В набор оптики устройства входит и перископический датчик, который используется для съёмки с дальнего расстояния. Компания не комментирует планов по выпуску подобного смартфона — сейчас он существует лишь на бумаге. Поступит ли необычный аппарат в серийное производство, пока не известно.



Фото: nl.letsgodigital.org