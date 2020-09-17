В США открывается первый криптобанк

Американский штат Baйoминг выдал разрешение криптобирже Kraken на создание первого в США криптобанка.
Компания получила банковскую лицензию, позволяющую ей запустить cпeциaлизованное дeпoзитное учреждение Kraken Financial.
Kraken Financial со штаб-квартирой в Шайенне, штат Вайоминг, стала первой компанией в области цифровых активов в истории США, которая получила статус банка, признанного в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штата, и будет первым регулируемым банком США по предоставлению комплексных услуг по приему и хранению депозитов, и услуг для цифровых активов.
Клиенты банка смогут использовать цифровые активы для оплаты счетов, получать в них зарплату, а также формировать из них инвестиционные портфели.
На первом этапе Kraken Financial будет предлагать услуги только резидентам США, но надеется в ближайшее время расшириться по всему миру.
Целью создания новой структуры является построение «моста» между традиционным финансовым сектором и сферой цифровых денег.
Гендиректор Kraken Financial Дэвид Kиницки подчеркнул, что продуманность в вопросах регулирования рынка новых технологий в штате Baйoминг ускоряет внедрение инноваций в финтех-компаниях.
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