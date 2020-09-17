Укрпочта планирует в октябре привлечь 100 млн евро кредита

АО Укрпочта планирует в октябре подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении кредита в размере 100 млн евро.

Об этом генеральный директор Игорь Смелянский сообщил в эфире KSE Business Transformation Week «Трансформационные лидеры. Публичный сектор».

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«Я очень надеюсь, что 1 октября мы подпишем первое в истории Укрпочты соглашение на 100 млн евро на строительство новой логистической сети с ЕБРР и ЕИБ и по сути начнем строить новую Укрпочту», – сказал Смелянский.

Он добавил, что последний сортировочный центр компания построила в 1980 году. По мнению Смелянского, на таком устаревшем оборудовании очень сложно конкурировать с рыночными игроками, такими как Новая Почта.

Весной в Укрпочте заявляли, что намерены привлечь кредит до лета и направить привлеченные средства на проектирование и строительство трех-четырех терминалов, а также на автоматизацию около 30 депо.