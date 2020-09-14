«Вы не увидите разворота в политике НБУ на 180 градусов» - Шевченко

Независимости Национального банка Украины ничего не угрожает.
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко написал в FACEBOOK, комментируя заявление послов стран Большой семерки, что Украина должна защитить независимость Нацбанка и антикоррупционных органов.
Это заявление было сделано накануне назначения Верховной Радой своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Шевченко отметил, что независимость НБУ находится под надежной защитой.
«На сегодняшний день нам никто не может диктовать, какой устанавливать курс гривны или учетную ставку. Сегодня подконтрольность НБУ кому-либо просто невозможна. Все важные решения принимаются коллегиально после всестороннего обсуждения их влияния как на банковскую систему в частности, так и экономику в целом», – написал Шевченко, добавив, что разворота в политике НБУ на 180 градусов не будет.
При этом он подчеркнул, что сейчас перед банковской системой стоят новые вызовы. По мнению Шевченко, банковское сообщество должно способствовать восстановлению экономики после череды кризисов.
«Национальный банк был и остается технократическим институтом. Мы призваны обеспечивать финансовую и ценовую стабильность, а также способствовать экономическому развитию. Это – наш мандат, он неизменен. Как и неизменно наше стремление к сохранению последовательности политики центробанка», – заявил глава НБУ.
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