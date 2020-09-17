Обновленный седан BMW 5-Series получил удлиненную версию (фото)

Баварский бренд представил удлиненную версию бизнес-седана BMW 5 серии. Эта версия модели получила обозначение Li и предназначена в первую очередь для автомобильного рынка Китая. На Китайском автосалоне (Auto China 2020 года, Пекин) баварский бренд BMW представил обновленную пятую серию. Однако это не тот роскошный седан, который мы могли бы увидеть в Европе, потому что китайский вариант модели бизнес-класса немного длиннее.

Это известный факт, что китайские покупатели любят длинные автомобили, поэтому многие немецкие люксовые бренды разработали отдельные модели LWB (Long Wheelbase) для обслуживания густонаселенной страны. Расстояние между осями увеличено на 130 мм, в результате чего колесная база 5-й серии Li составляет 3105 мм.

Седан 5-й серии, который продается в Китае, не только более просторный, чем международная версия модели, но также может похвастаться особенностями, которые вы не найдете больше нигде. Китайская версия модели получает в качестве опции «удобное заднее сиденье с особо эргономичной обивкой и удобными подголовниками». Покупатели также могут заказать седан с панорамной стеклянной крышей, продуманным фоновым освещением и развлекательной системой на задних сиденьях с двумя сенсорными экранами.

Компания BMW China опубликовала только два изображения обновленной 5-й серии, на которых показана модель, оснащенная M Sport Package. Также будет представлен гибридный вариант 535Le с суммарной мощностью 288 лошадиных сил.