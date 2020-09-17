0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 5 0

Обновленный седан BMW 5-Series получил удлиненную версию (фото)

Обновленный седан BMW 5-Series получил удлиненную версию (фото)

Баварский бренд представил удлиненную версию бизнес-седана BMW 5 серии. Эта версия модели получила обозначение Li и предназначена в первую очередь для автомобильного рынка Китая. На Китайском автосалоне (Auto China 2020 года, Пекин) баварский бренд BMW представил обновленную пятую серию. Однако это не тот роскошный седан, который мы могли бы увидеть в Европе, потому что китайский вариант модели бизнес-класса немного длиннее.

Это известный факт, что китайские покупатели любят длинные автомобили, поэтому многие немецкие люксовые бренды разработали отдельные модели LWB (Long Wheelbase) для обслуживания густонаселенной страны. Расстояние между осями увеличено на 130 мм, в результате чего колесная база 5-й серии Li составляет 3105 мм.

Седан 5-й серии, который продается в Китае, не только более просторный, чем международная версия модели, но также может похвастаться особенностями, которые вы не найдете больше нигде. Китайская версия модели получает в качестве опции «удобное заднее сиденье с особо эргономичной обивкой и удобными подголовниками». Покупатели также могут заказать седан с панорамной стеклянной крышей, продуманным фоновым освещением и развлекательной системой на задних сиденьях с двумя сенсорными экранами.

Компания BMW China опубликовала только два изображения обновленной 5-й серии, на которых показана модель, оснащенная M Sport Package. Также будет представлен гибридный вариант 535Le с суммарной мощностью 288 лошадиных сил.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.