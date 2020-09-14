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Ryanair анонсировал дополнительные сокращения рейсов в октябре

Ryanair анонсировал дополнительные сокращения рейсов в октябре

Ирландская бюджетная авиакомпания была вынуждена сократить количество своих авиарейсов в октябре еще на 20% из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает Reuters.

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Авиакомпания заявила, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года, по сравнению с предыдущим целевым показателем в 50%.

“Если нынешние тенденции и неправильное управление правительств ЕС в сфере возобновления авиаперевозок и нормальной экономической деятельности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период”, – говорится в заявлении Ryanair.

Сокращение пропускной способности, по мнению авиакомпании, необходимо из-за “ущерба, причиненного постоянными изменениями в правительственных ограничениях на поездки, многие из которых вводятся в короткие сроки”, и это уменьшает количество бронирований, сделанных заранее.

Лоукостер призвал немедленно ввести в действие предложенную ЕС скоординированную систему ограничений.

В заявлении Ryanair говорится, что компания ожидает менее 30% пустых мест на своих октябрьских рейсах после сокращения пропускной способности, против в среднем 6% пустых мест на рейсах прошлой зимой.

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По материалам Европейская правда
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