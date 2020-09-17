Австралийская Qantas распродала свои «рейсы в никуда» за считаные минуты

Билеты на «дальний рейс в никуда», предложенные австралийским авиаперевозчиком Qantas, были распроданы всего за десять минут.

Как сообщает CNN, планируется, что Boeing 787-9 Dreamliner вылетит из Сиднея 10 октября. Затем он будет относительно низко пролетать над известнейшими достопримечательностями страны и снова приземлится в Сиднее через 7 часов без остановок.

«Этот рейс, вероятно, стал самым продаваемым в истории Qantas», – сказал представитель компании.

Билеты в эконом-класс продавались по 480 евро, а место в бизнес-классе стоило чуть менее 2300 евро.

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Интересно, что самолет Dreamliner отличается от других своими чрезвычайно большими иллюминаторами, они на 65% больше, чем в других моделях.

«Мы знали, что этот рейс будет популярным, но не ожидали, что его раскупят за десять минут, – говорят в Qantas. – Если будет спрос, мы обязательно рассмотрим возможность предложения дополнительных экскурсионных рейсов, пока не откроются границы».

На днях стало известно, что и другая авиакомпания – Singapore Airlines – планирует запустить так называемые полеты в никуда – поездки, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же аэропорту, пытаясь стимулировать наземный пассажирский бизнес.

В конце августа японский перевозчик All Nippon Airways совершил 90-минутный полет на своем самолете Airbus A380 «Flying Honu». В аэропорту и на борту самолета, который обычно летает между Токио и Гонолулу, пассажиры получали удовольствие от отдыха в гавайском курортном стиле.

В прошлом месяце тайваньский авиаперевозчик Eva Air запустил обзорный рейс на одном из своих самолетов Hello Kitty. Вылет был произведен из международного аэропорта Тайбэя и прилет, соответственно туда же. Полет длился 2 часа 45 минут и проходил на высоте от 20 000 до 25 000 футов, чтобы пассажиры могли лучше рассмотреть Тайвань и острова Рюкю в Японии.