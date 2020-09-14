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Нардепы в Раде раскритиковали проект бюджета-2021

Нардепы в Раде раскритиковали проект бюджета-2021

Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, нардепы от разных фракций и групп раскритиковали документ, назвав его, в частности, “утопией” и “катастрофой” и заявили о необходимости доработки.

В частности, нардеп от “За будущее” Антон Поляков заявил, что его группа не будет поддерживать бюджет и считает его провальным.

В “ЕС” также раскритиковали увеличение на 1 млрд грн расходов на Государственное управление делами и обеспечение деятельности Офиса президента при снижении расходов на субсидии.

“Это ужас, это катастрофа. Это бюджет эпохи хамства по отношению к собственным гражданам”, – заявил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович назвал бюджет-2021 бюджетом “финансовых спекулянтов”. Он раскритиковал наличие 702 млрд грн заимствований в доходной части бюджета.

Председатель финкомитета ВР Даниил Гетманцев также раскритиковал проект госбюджета-2021.

“Ни один бюджет ВР никогда не встречала аплодисментами. Но так грустно было редко. Перед правительством стояла сверхсложная задача в условиях коронакризиса разработать финплан на 2021 год. Возможно, именно сложность задачи привела к такому количеству вопросов от всех фракций”, – заявил Гетманцев.

По его словам, без “математических манипуляций” расходы на медицину увеличили лишь на 0,1% ВВП – до 4,2% ВВП. Это, по словам нардепа, недостаточно для выполнения норматива в 5% ВВП.

Представитель “Голоса” Владимир Цабаль заявил, что оценить бюджет “никак нельзя”, потому что нет программы правительства.

“Это правительство решило – давайте мы сейчас наберем кредитов, чтобы будущие поколения отдавали деньги, чтобы в 2022-2023” разгребали “другие”, – подчеркнул Цабаль.

“Такой бюджет сейчас мы рассматривать не можем”, – сказал он.

В то же время нардеп от “Батькивщины” Андрей Николаенко назвал бюджет-2021 “возможностью развития силовиков и власти, а не бизнеса и граждан”.

“Этот бюджет – утопия. “Батькивщина” не будет за это голосовать”, – сказал Николаенко.

Представитель группы “Доверие” Павел Бакунец заявил, что дефицит бюджета является чрезмерным.

В заключительном слове глава Минфина Сергей Марченко поблагодарил за критику и предложения и заявил о готовности к диалогу и дискуссиям.

По материалам Економічна Правда
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