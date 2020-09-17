Германия запретит некоторые одноразовые пластиковые изделия к середине 2021 года

Нижняя палата парламента Германии в четверг одобрила закон, предусматривающий остановку продаж одноразовых пластиковых изделий, таких как соломинки, столовые приборы и ватные палочки, до июля 2021 года.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Euractiv.
Таким образом Германия реализует взятые на себя европейские обязательства после того, как в прошлом году ЕС согласился ввести новые жесткие ограничения на некоторые пластиковые изделия.
Законодательство ЕС запрещает использование около десятка одноразовых пластиковых изделий, имеющих экологически чистые альтернативы, включая мешалки для напитков, палочки для еды и тарелки.
По данным Еврокомиссии, продукты, подпадающие под запрет, составляют 70% отходов, которые выливаются в океаны, создавая угрозу для дикой природы и рыбного хозяйства.
Общеевропейское законодательство уже вынудило гиганта быстрого питания McDonald’s ускорить шаги по ограничению использования пластика в своих европейских ресторанах. Например, путем отказа от пластиковых крышек в мороженом McFlurry.
Впрочем, экологическая группа Greenpeace в четверг раскритиковала новое законодательство Германии за то, что оно охватывает только определенный список одноразовых пластиковых изделий вместо оптового запрета на все такие продукты.
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