По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,343 млн грн. и 35,138 млн грн. соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 31), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 62,481 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4000 – 1 000

28,1600 – 20 000

28,1500 – 65 000

28,1400 – 30 000

28,1400 – 30 000

28,1400 – 111 111

28,1300 – 33 333



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1300 – 15 000

28,1400 – 10 000

28,1400 – 30 000

28,1500 – 10 000

28,1500 – 10 000

28,1500 – 30 000

28,1500 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1697 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1292 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua