По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,343 млн грн. и 35,138 млн грн. соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 31), максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 77 активных заявок по доллару на сумму 62,481 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4000 – 1 000
28,1600 – 20 000
28,1500 – 65 000
28,1400 – 30 000
28,1400 – 30 000
28,1400 – 111 111
28,1300 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1300 – 15 000
28,1400 – 10 000
28,1400 – 30 000
28,1500 – 10 000
28,1500 – 10 000
28,1500 – 30 000
28,1500 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1697 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1292 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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