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Экономисты назвали "раздутыми" расходы в проекте бюджета на 2021 год

Экономисты назвали "раздутыми" расходы в проекте бюджета на 2021 год

Заложенный в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 270 млрд гривен слишком велик. Экономисты считают, что Украина не может себе позволить такие большие расходы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

“Расходы, на наш взгляд, раздуты. Для того чтобы выйти на безопасный уровень дефицита хотя бы в 3% ВВП, нужно было не увеличивать расходы на 5%, а наоборот уменьшить их на 73 млрд гривен по сравнению с планом на 2020 год”, – сказала руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарина Марчак.

Она отметила, что политически это очень неудобное решение. “Но, по крайней мере, расходы можно было бы не увеличивать, оставить их на текущем уровне, это бы снизило нагрузку на бюджет”, – добавила она.

“Дефицит, который предусматривает Минфин, – это чересчур много. Можно вполне было умерить аппетит. Тем более что космического кризиса, как в 2020 году, в 2021 году Минэкономики не прогнозирует. По их же прогнозу, рост ВВП составит 4,6%. Значит, не стоит говорить о том, что ожидается суперкризисный год”, – сказала изданию заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

В Кабмине же указывают, что находятся в общемировом тренде, делая упор на расходы за счет госбюджета для ускорения экономики. “Из-за пандемии почти каждая страна в мире увеличила дефициты своих бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину и поддержать людей и бизнес”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такой тренд, о котором говорит Шмыгаль, в мире есть, соглашаются в экспертной среде. Только этот рецепт спасения экономики не в полной мере может быть реализован в Украине. Ключевая причина – высокие проценты по обслуживанию долга.

“Развитые страны могут себе позволить объемные бюджетные стимулы, поскольку их долг стоит менее 1% годовых. Тогда как Украина, для которой ставка в долларах 6-7-8%, позволить такое не может. Да и не должна”, – добавила Мария Репко.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).
  • Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.
По материалам РБК-Украина
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