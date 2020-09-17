Общее количество биткоин-банкоматов в мире превысило 10 тысяч (инфографика)

Согласно данным Coin ATM Radar общее количество банкоматов для криптовалют составляет 10 025 единиц. Автоматы установлены в 71 стране.

Как сообщает норвежский финансовый блог AksjeBloggen, по всему миру резко увеличился спрос на АТМ-машины именно в этом году. На начало сентября их было на 67% больше, чем годом ранее. А за этот год появилось 3885 новых банкоматов.

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7889 банкоматов установлено в США, а это почти 79% от общего количества биткоин-аппаратов. За этот год количество приборов увеличилось на 127%.

Второе место по количеству банкоматов заняла Канада – 874, а на третьем можно увидеть Великобританию (280).

Больше всего устройств производят компании Genesis Coin (3542 банкомата) и General Bytes (2970).

Что с криптой в других странах. Правовой режим криптовалют в каждой стране разный.

Например, в Германии криптовалюту признают в качестве расчетной денежной единицы. В Японии криптовалюта также является законным платежным средством с налогом на покупку.

В Китае операции с биткоином запрещены для банков, но разрешены для физических лиц, при этом страна лидирует в области майнинга из-за наличия крупнейших производственных мощностей.

В Швейцарии на криптовалюту распространяются такие же правила, как и на иностранные валюты, и эта страна является одной из наиболее благоприятных по юрисдикции для биткоин-стартапов.