Цены на жилье в Украине: где дешевле всего

В Киеве за квадратный метр в новостройке в среднем нужно отдать $996. В прошлом году в среднем просили $983, или 1,3% меньше.
За год меньше всего стоимость жилья в новых домах выросла в Полтаве – на 1,2%, или до $497. В Сумах за “квадрат” надо отдать $451. В Запорожье – $438, или на 1,4% больше прежнего. В Николаеве просят $488 за кв. м, пишет vn.com.ua.
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Лидерами по темпам роста стоимости квартир стали Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Луцк и Ужгород. Цены выросли на 3-3,7%. Квадратный метр стоит $426-$592.
Самые дорогие квартиры в Киеве – в Печерском, Шевченковском, Подольском и Голосеевском районах. Например, в Печерском районе квадратный метр стоит 52 800 грн, или $1,8 тыс. В Голосеевском – 29 200 грн, или $1,03 тыс.
Самые низкие цены в Деснянском, Соломенском и Дарницком районах – от 21 700 до 24 700 грн за кв. м.
Украинцы преимущественно покупают недорогие однокомнатные квартиры. В среднем для приобретения студии или однокомнатного жилья на первичном рынке нужно 1,53 млн грн, или $54 тыс.
На вторичном рынке цены выше. В среднем $1,4 тыс. за кв. м.
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