Межбанк: сработает эффект окончания недели

Конец недели на валютном рынке будет сопровождаться пониженной активностью как клиентов, так и самих банков.

Основными факторами, которые повлияют на поведение участников торгов сегодня, будут:

1) хозяйственные операции клиентов. Отсутствие поступлений возмещения НДС будет стимулировать экспортеров выходить на межбанк с продажей части валютной выручки, так как понадобится гривна для выплат авансов работникам предприятий. При этом они не будут торопиться и постараются выждать, когда курс на межбанке поднимется повыше;

2) продолжение интервенций Национального банка. Последние три дня регулятор ежедневно выходил на рынок с продажей валюты с целью показать, что он не заинтересован в чрезмерном ослаблении национальной валюты. Если сегодня будет объявлена очередная интервенция, это может подтолкнуть продавцов валюты активней с ней расставаться;

3) конец недели. Некоторые покупатели примут решение перенести покупки на понедельник, чтобы заработать на гривне с помощью коротких банковских депозитов. Другие – будут ждать очередную интервенцию Нацбанка и возможное снижение котировок вслед за ней. Поэтому общая активность клиентов сегодня будет ниже, чем в предыдущие дни.

Торговая сессия пятницы традиционно пройдет в два этапа. Первый – активные операции всех клиентов по доллару в начале сессии и до обеда, второй – почти полное затишье на рынке после обеда с присутствием на торгах в основном небольших запоздавших клиентов и спекулянтов.

Специфика пятницы не предполагает резких колебаний курса доллара. Но неспособность его даже под давлением интервенций Нацбанка вернуться к 28 гривнам (не то, что опуститься ниже!) говорит о большой вероятности продолжения роста в направлении годовых максимальных значений. Тем более, что плавная девальвация гривны сейчас помогает наполнять бюджет страны.

Пониженной активностью торгов сегодня могут воспользоваться спекулянты, которые не преминут подыграть крупным игрокам. В случае выхода Нацбанка с интервенцией они тут же присоединятся к продажам, чтобы затем откупить на снижении подешевевшую валюту. Если же регулятор возьмет паузу и не появится на межбанке, спекулянты могут попытаться разогнать курс вверх, что сегодня будет проще сделать, чем в другие дни.

На наличном рынке обменники будут ориентироваться на поведение межбанка, кросс-курс пары доллар/евро на международном рынке и на реальный спрос и предложение со стороны населения в своем регионе. Спред по доллару будет в пределах 15-25 копеек и по евро – до 20- 30 копеек.

Курсы межбанка по нашему прогнозу на 18 сентября будут в пределах: доллар – коридор 28,05- 28,27 гривен, евро – коридор 33,20-33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,13 / 28,15

евро – 33,21 / 33,23

российский рубль – 0,3735 / 0,3739

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